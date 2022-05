As raças de cães mais inteligentes do mundo Imagem: Pexels

Os cães e si são animais muito inteligentes, porém algumas raças se sobressaem a outras. Porém, antes de ver quais são as raças mais espertas, é preciso entender que a inteligência dos cães não é medida igual a dos seres humanos. De acordo com o site Meganotícias, (texto em espanhol), nos cães, ela é divida de duas formas: adaptativa, que é a capacidade do cão aprender coisas novas e como eles podem utilizar seu conhecimento para resolver problemas, e instintiva, que é quando há características hereditárias associadas à genética e aos papéis que desempenharam no passado, como cão de pastoreio, cão de caça, entre outros.

Confira agora quais são os cães mais inteligentes. Mas saiba que, se a raça do seu pet não estiver na lista, não significa que ele é menos habilidoso, mas sim que suas qualidades estão demonstradas de outras formas, como no companheirismo, assim como as raças que estão na lista também podem apresentar cães que fogem do padrão, alterado pelo estilo de vida, por exemplo.

Pastor belga groenendael

Na lista de pastores, ocupada a segunda colocação dos mais populares. Possui uma pelagem longa e brilhosa na cor preta. Além da inteligência, possuem uma postura forte e resistente.

Springer spaniel inglês

São cães robustos, de médio porte. Possuem as orelhas caídas e olhos muito expressivos. Sua inteligência foi herdada por ser um cão de pastoreio, por isso é ótimo em observação, aprendizado e adaptação. Também são muito alegres e dóceis.

Schnauzer miniatura

Como o próprio nome diz, possui pequeno/médio porte. Sua aparência ‘barbuda’ e com pelos brancos e cinza faz o cão parecer um cão idoso, característica que faz a raça ser reconhecida de longe. São ativos, curiosos e leais.

Outros cães considerados muito inteligentes são:

Welsh corgi pembroke;

Pastor ganadero australiano;

Pastor belga tervueren;

Pastor de Shetland;

Pastor alemão;

Dobermann;

Rottweiler;

Spaniel anão continental;

Retriever;

Poodle;

Border collie.

