Descubra se o seu cachorro pode comer ovo cru

Muitos tutores têm duvidas do que pode ou não oferecer como alimento para seus cachorros. Carnes? Legumes? Frutas? Será que eles podem se alimentar dessa forma? A resposta é sim, porém, nem tudo que está dentro desses grupos alimentares pode ser consumido por eles. Um exemplo são as proteínas animais, que, de acordo com o blog Petz, é de extrema importância para o organismo dos cães.

Entre as proteínas animais está o ovo, mas será que os cachorros podem se alimentar de ovo cru? De acordo com a Dra. Mariana Porsani, médica veterinária e especialista em nutrologia animal, em hipótese alguma os cachorros não podem comer alimentos crus devido ao alto risco de contaminação. “Qualquer tipo de carne, ovo ou leite cru podem estar contaminados com microorganismos”, alerta. A única forma de prevenir isso seria através do cozimento dos alimentos antes de oferecê-lo ao seu pet.

O problema do consumo do ovo cru está associado à bactéria Salmonella spp., perigosa tanto para os cães quanto para os humanos, que pode afetar o intestino e causar diarreia, náuseas, vômitos, dores abdominais e febre. Em casos mais graves, a doença pode levar o cão a óbito por desidratação. Além de evitar esse tipo de alimento, veja outras medidas a seguir para evitar contaminações e doenças:

Ofereça somente alimentos de boa procedência;

Lave bem as mãos antes e depois de ter contato com a comida do pet;

Higienize o comedouro após as refeições;

Utilize apenas utensílios limpos para servir os alimentos;

Armazene a ração em local seco, fresco, vedado e ao abrigo da luz.

Na contramão do ovo cru, o ovo cozido é uma boa opção na alimentação canina, sendo utilizado tanto como petiscos ou como uma dieta caseira, prescrita pelo veterinário. É fundamental que, caso você oferece o ovo cozido apenas como um petisco, a quantidade diária não ultrapasse de 10% de calorias.

ATENÇÃO!

Este texto é apenas informativo e não tem como objetivo diagnosticar ou influenciar em dietas para o seu pet. Para mais informações ou dúvidas, consulte um veterinário de sua confiança.

