Essas são as 5 raças de cães que SOLTAM MAIS PELOS

Se você está pensando em adotar um cãozinho, é preciso levar uma série de fatores em conta. Os principais são: tamanho ideal do animal, se a raça gosta de exercício, se pode viver em apartamento, se costuma ficar sozinho, entre outros. As características físicas também são importante, já que alguma raças tendem a soltar mais pelos do que outras. Essa parte é importante tanto para pessoas alérgicas ou que não querem passar vários momentos dos dias varrendo a casa ou tirando pelos da cama e sofá. Por isso, fique atento na lista a seguir retirada do site ‘Adoro Pets’, que apresenta as 5 raças de cães que soltam mais pelos.

1. Pastor Alemão

O Pastor Alemão é conhecido por ser inteligência e dedicação, sendo um ótimo companheiro para quem deseja adotá-lo, contudo, a raça também solta muito pelo, acontecendo com mais frequência duas vezes ao anos e nos outros meses de forma mais leve.

2. Golden Retriever

A raça chama a atenção pelos seus lindos pelos, contudo esses lindos pelos caem bastante. A intensidade de queda ocorre duas vezes ao ano, no verão e inverno. Os fios grossos apresentam mais trabalho na hora de limpar.

3. Labrador

Eles até lembram os goldens, contudo com uma pelagem mais curta. Mesmo assim, também trocam bastante de pelo, só que com queda aparentemente menor, devido à espessura dos pelos.

4. Husky Siberiano

A raça costuma viver em baixas temperaturas, logo, seus pelos densos são projetados para aguentar o frio. A Troca ocorre duas vezes ao ano, contudo, caso o clima esteja mais quente, os pelos costumam ser dispensados, já que a necessidade de proteção do frio diminui.

5. Pequinês

Eles podem não ter tamanho, mas possuem uma pelagem muito espessa ao longo de todo o corpo. Os tutores que possuem Pequinês também precisam ficar atento com a escovação desses animais, para que não fiquem cheio de nós.

