5 raças de cães que você provavelmente não conhece

Existem diversos números para informas quantas raças de cães existem no mundo. A Federação Cinológica Internacional reconhece 360 raças. Já o American Kennel Club reconhece 190 (dados de 2018) e ainda o o The Kennel Club, da Inglaterra, em 2013 reconhecia 211 raças. Logo, algumas delas são bem conhecidas do público brasileiro, outras nem tanto. Por isso, confira a seguir 5 raças caninas que provavelmente você não conhece, segundo o site veterinário Dra. Mei.

Azawakh

O cão tem origem em Mali e é bem comum na África, porém mais raro em outros continentes. Sua estrutura faz com que a raça seja uma ótima corredora, por isso o intuito principal do Azawakh caçar gazelas e outros animais no deserto. É um pet gentil, afetuoso e protetor.

Catahoula Cur

Catahoula Cur ou Cão Leopardo, surgiu em Catahoula Parish, no estado da Louisiana, Estados Unidos, por isso leva esse nome. O que mais chama a atenção na raça são suas cores, sendo amplamente misturados com outras raças. Devido às condições e a sua evolução, aprendeu a escalar árvores nadar e caçar texugos selvagens.

Mudi

A raça é oriunda da Hungria e se caracteriza por ter pelos grossos e cara achatada. Possui muita energia é associado ao Border Collie pelas habilidades parecidas.

Mastim Napolitano e Tibetano

Essas duas raças de Mastiff são os verdadeiros ‘cães gigantes’. O Napolitano foi criado para combate na época dos romanos e quase se tornaram extintos na Segunda Guerra Mundial, com a raça sendo cruzada com os seus ‘irmãos’ ingleses para diversificar a espécie. Em seguida, a raça voltou a crescer, mas ainda é considerada rara. O Mastim Napolitano é lembrado por aparecer em Harry Potter, sendo o ‘Canino’, o cachorro de Hagrid, dessa espécie.

Já o Mastim Tibetano foi criado para guarda e rebanho, além, de proteger famílias e vilas. Ele é considerado uma das raça de cães mais valiosas do mundo, com um filhote podendo chegar no valor de R$ 4 milhões!

