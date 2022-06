Mulher espanca cachorro filhote em condomínio de luxo em Sorocaba (SP) e ativistas fazem o resgate; assista ao vídeo

No última terça-feira (14), ativistas de direitos dos animais fizeram o resgate de uma cadela de nome Moana que estava sofrendo maus-tratos em um condomínio de alto padrão na cidade de Sorocaba (SP). Conforme mostrado Pela TV TEM, as denúncias foram feitas por vizinhos que testemunharam as agressões. “Já faz algum tempo que alguns moradores ouvem barulhos estranhos vindos da casa, do local onde aconteceram os fatos. Barulhos esses de choros, gritos de cachorro. A gente sempre achou muito estranho” disse um morador à TV.

Veja o vídeo da cadela Moana logo após o resgate:

Meu coração está aquecido nessa noite fria, depois de conseguirmos com muita luta, resgatar a Moana! pic.twitter.com/5HV9oReeMS — Felipe Becari (@felipebecari) June 15, 2022

RESOLVIDO, BRASIL! 👮🏼‍♂️👊🏼 Após horas de tratativas, retiramos a cachorra e agora ela estará sob cuidados do @institutofelipebecari ! ✔️Fico feliz pelo conforto gerado em cada um de vocês e pelas imagens dela agora em garantida paz (vejam os stories)! + pic.twitter.com/ZE0X5VLQ3I — Felipe Becari (@felipebecari) June 15, 2022

O vídeo gravado por um morador na noite da segunda-feira (13), um dia antes do resgate. De acordo com as testemunhas, o animal é um filhote e sofre agressões frequentes desde que chegou no local. Eles ainda informaram que os tutores possuem outros três cães.

As imagens a seguir são fortes e mostram a cadela sendo chutada e chorando:

ESTAMOS A CAMINHO!Uma das PIORES CENAS que vi nos últimos tempos. FORAM 3 MINUTOS batend0, jogando e asfix1ando o cachorro, que só chora!Isso aconteceu em um condomínio de alto padrão em Sorocaba/SP e está mobilizando toda a cidade!Eles se recusam a entregar o animal, vamos lá! pic.twitter.com/clJjE7kuEJ — Felipe Becari (@felipebecari) June 14, 2022

Após os ativistas resgatarem o animal, a defesa da tutora se manifestou em nota na última quarta-feira (15). Veja o texto:

“[...] A defesa esclarece que após as denuncias de maus-tratos amplamente divulgadas na mídia tradicional e nas redes sociais: a suspeita prontamente aceitou e recebeu a visita, em sua casa, de um dos maiores e mais sérios ativistas da causa animal da América Latina, a quem foi facultada a vistoria completa e irrestrita do local; por ocasião desta visita, por decisão conjunta, houve a entrega consentida de Moana aos cuidados deste ativista, que se comprometeu, pessoalmente e através de seu instituto, com a realização de exames veterinários completos e de bem cuidar da cadela até a cabal elucidação dos fatos; na mesma oportunidade, este ativista e seu assessor constataram o excelente estado de saúde e os bons cuidados que são garantidos aos demais animais pertencentes à suspeita, os quais seguem sob sua tutoria, ante a ausência de qualquer risco à suas vidas e integridade física, conforme decisão tomada em conjunto entre as partes. Comprovadamente garantido o bem-estar de todos os animais, a suspeita, que está a plena disposição das autoridades, prestará esclarecimentos em sede policial, após o que a defesa estará à disposição para maiores esclarecimentos. Sendo o que havia, por ora, a esclarecer, e na esperança de que a garantia do bem-estar animal fora devidamente demonstrada e atestada inclusive pela participação de um dos maiores representantes da causa no país, apresentamos a presente nota à imprensa. Sorocaba.”

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu um inquérito para que o caso fosse investigado.

