Essas são as 6 raças de cães PREFERIDAS dos brasileiros

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 46% dos domicílios do país possuem ao menos um cachorro, sendo aproximadamente 52 milhões cães nas famílias brasileiras. Que o cachorro vira-lata é a paixão do brasileiro todo mundo sabe. Contudo, existem outras raças de cães que também ocupam um lugarzinho especial no coração dos tutores. Veja a seguir a lista elaborada pelo Megacurioso com as 6 raças de cães mais amadas pelos brasileiros.

1. Vira-lata

Sem dúvidas, o topo é dessa raça. Mas não é questão de achismo: o levantamento ‘Radar Pet’, elaborado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal (Sindan), mostrou que 42% dos cachorros de estimação são os SDR’s (sem raça definida), carinhosamente chamados de vira-latas.

2. Poodle

A raça é uma boa escolha para os lares pois seu pelo costuma não provocar alergia em humanos, já que a proteína Can F1, causadora de reações alérgicas, se encontra em menos quantidade nesses cães. Além disso, essa é uma das raças que menos soltam pelos e possuem uma expectativa de vida de 14 anos, em média.

3. Yorkshire

A raça é fiel e muito carinhosa e queridinha de celebridades como Britney Spears e Paris Hilton, que têm ou tiveram cachorros da espécie. Seu nome tem a ver com a sua origem, na Inglaterra, no condado de Yorkshire, no século XIX.

4. Buldogue francês

O buldogue francês é um dos principais moradores caninos dos lares brasileiros atualmente. A versão francesa nasceu após filhotes ingleses serem levados à França por artesãos. Lá, foram cruzados com terrier boules, dando origem ao inconfundível buldogue francês. São velozes, dóceis e brincalhões.

5. Shih tzu

Shih tzu significa ‘pequeno leão’ e são originários da China. Mesmo sendo dóceis e amigáveis, são conhecidos também pela desobediência. É ideal para quem mora em apartamentos ou casas pequenas, além disso, não possuem o hábito de latir, então ses vizinhos iriam amá-lo.

6. Golden retriever

o que possuem de pelos, possuem de amor e carinho. É queridinho pelos brasileiros pelos seus enormes pelos macios e dourados, além de serem utilizados em terapias e como cães-guias. Para ter uma raça dessa, é preciso bastante espaço em casa.

