4 perfumes masculinos nacionais muito elogiados pelas mulheres

Caso você esteja procurando um perfume para chamar a atenção das mulheres e acha que para isso você precisa adquirir uma fragrância importada, você está enganado. Existem diversas marcas nacionais com perfumes que cumprem muito bem essa missão e pensando nisso, o youtuber especializado em perfumes, Luis Jordão, preparou uma lista com 4 perfumes nacionais que são muito elogiado pelas mulheres.

The Blend Bourbon

O que mais chama a atenção nessa fragrância âmbar especiada é o aroma de baunilha. Sendo muito elogiado, é um perfume ideal para momentos românticos. Além disso, a qualidade de The Blend Bourbon se assemelha a de um importado.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Trevos, Canela, Crème Brûlée, Pimenta Preta, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

Essencial Único

Esse perfume amadeirado foi lançado neste ano e traz sofisticação, se tornando o melhor da linha Essencial, de acordo com o especialista.

As notas de topo são Ishpink, Açafrão, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Ládano, Benjoim, Cumarina, Âmbar, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Impression in Black

De composição minimalista, o perfume é um amadeirado especiado muito sexy e envolvente, ideal para baladas. Traz Notas Especiadas, Couro e Bálsamo de Abeto.

Origine Un

De acordo com Luis, esse é um dos melhores perfumes nacionais de todos os tempos. Possui uma nota de canela muito evidente, assim como o couro. É um aroma muito masculino. Fixa muito bem na pele, podendo chegar em até 14 horas.

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda. As notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Cedro e Patchouli e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar.

