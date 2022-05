Os melhores perfumes importados do mês de maio Imagem: Pexels

Se você gosta de se manter atualizado do mundo perfumista, talvez você queira saber quais foram os ‘perfumaços’ de maio, correto? Então confira a seguir a lista do youtuber Junior Barreiros com os melhores perfumes importados masculinos de maio.

Rehab - Initio Parfums (Compartilhável)

Essa fragrância compartilhável lembra muito a combinação de Spicebomb, de Viktor & Rolf com Herod, de Parfums de Marly. Esse é um perfume Amadeirado Aromático.

As notas de topo são Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Vetiver, Cedro e Patchouli e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar e Madeira Guaiac.

Dior Homme Intense (Masculino)

Este é um perfume Amadeirado Floral Almiscarado ideal para os dias friose e eventos noturnos. Esse é um relançamento feito em 2011, mas a fragrância original foi lançada em 2007 e é possível de se notar algumas diferenças, com notas mais ‘atalcadas’ e adocicadas sendo encontradas na última versão.

A nota de topo é Lavanda. As notas de coração são Íris, Ambreta e Pera e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Vetiver.

La Belle Fleur Terrible - Jean Paul Gaultier (Feminino)

Essa é uma fragrância Floral Aquática lançada recentemente, ainda em 2022. Possui um aroma jovem, moderno e poderoso, com alto poder de fixação e projeção.

A nota de topo é Vitória Régia. Anota de coração é Íris e a nota de fundo é Baunilha.

Black Mamba - Sapientiae Niche (Compartilhável)

Essa é uma fragrância de nicho nacional considerada uma verdadeira ‘bomba atômica’, pois exala e fixa muito bem. Duas borrifadas já são o suficiente para a fragrância durar o dia inteiro na pele. Mesmo considerado compartilhável, é uma fragrância que combina mais com os homens.

Notas de Topo: Café Arábica, Fumaça de Agarwood e Avelã. Notas de Corpo: Gerânio Egípcio, Ylang Ylang, Mel da Etiópia, Cedro da Virgínia e Íris e notas de fundo: Patchuli, Bálsamo do Peru, Labdadum, Sampaquita, Ébano, Absoluto de Baunilha e Mirra.

