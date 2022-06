9 perfumes masculinos para você sempre ter em casa

Se você gosta de colecionar fragrâncias, que tal saber quais os clássicos da perfumaria você deve ter na sua coleção? A lista a seguir foi elaborada pelo canal do Youtube ‘Macho Moda’ e contém os 10 perfumes que se você tem ou teve, deve comprar novamente. Confira:

Black XS - Paco Rabanne

Essa fragrância possui diversas versões, com todas elas podendo ser indispensáveis na sua coleção. Este é um perfume âmbar amadeirado, variando entre um aroma cítrico e adocicado. É ideal para ser utilizado em ocasiões especiais e dias frios.

As notas de topo são Cítricos, Limão, Tagetes e Sálvia. As notas de coração são Pralinê, Canela, Tolú Bálsamo e Cardamomo Preto e as notas de fundo são Patchouli, Âmbar Negro, Árvore de Ébano e Jacarandá.

Bleu de Chanel/LUAR - Pocket Parfum

Bleu é um perfume sedutor e que chama muita atenção. Caso você queira um contratipo dessa fragrância, o LUAR Pocket Parfum tem o aroma que mais se assemelha.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

Mont Blanc Individuel

Essa é uma fragrância âmbar amadeirada com bastante notas adocicadas e frutadas. Sua performance é mais contida, podendo durar até 7 horas na pele.

As notas de topo são Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro ou Junípero, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Vetiver, Patchouli e Musgo de Carvalho.

Natura Homem Essence

A fragrância Homem Essence é uma das indispensáveis para se ter na coleção quando se fala em perfume nacional. O aroma é bem versátil, sendo um dos mais indicados para você utilizar no dia-a-dia.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Os outros perfumes para você acrescentar na sua coleção e nunca mais tirar são:

Sauvage Dior/HADI - Pocket Parfum;

Dior Homme Intense;

Montblanc Explorer;

Acqua Di Gio Absolu;

Invictus Onyx.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

