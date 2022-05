Os 4 melhores perfumes femininos de maio

Você é do tipo de pessoa que gosta de colecionar perfumes e está sempre adquirindo fragrâncias novas? Então provavelmente você queira as dicas de uma especialista em aromas para não errar na hora de escolher uma nova fragrância, não é mesmo?

Confira a seguir a lista elaborada pela youtuber de perfumes, Carol Ocatviano, com as suas 4 fragrâncias favoritas do mês de maio. A especialista trouxe fragrâncias específicas para quem prefere aromas mais adocicados e frescos. Confira:

My Burberry Blush - Burberry

Este é um perfume floral bem versátil e fácil de ser utilizado. É ideal para você que deseja se sentir elegante por muito tempo, pois tem uma boa fixação.

As notas de topo são Romã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde, Pétalas de Rosa e Gerânio e as notas de fundo são Glicínia e Jasmim.

Very Good Girl - Carolina Herrera

Essa já é uma fragrância floral frutada um pouco mais sexy, perfeito para ser utilizado durante a noite. Apesar do seu frasco em formato de salto alto chamar a atenção, esse não é um perfume tão forte quanto aparenta, porém não é tão discreto quanto o anterior.

As notas de topo são Lichia e Groselha Vermelha. A nota de coração é Rosa e as notas de fundo são Baunilha e Vetiver.

Blanc Vanilla - Giovanna Baby

Essa é uma fragrância ideal para ser utilizada a noite após o banho. Muito confortável, o perfume é um âmbar baunilha, um pouco mais adocicado do que as fragrâncias anteriores. Possui notas de baunilha, frésia e bergamota. Lembra o aroma de Prada Candy, porém um pouco mais leve e ‘infantil’. Seu ponto negativo está no seu frasco, que não possui borrifador.

Be Delicious - DKNY

A fragrância é perfeita para o clima quente do Brasil. Contudo, seu aroma pode mudar dependendo da temperatura do dia.

As notas de topo são Pepino, Toranja e Magnólia. As notas de coração são Maçã Verde, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Sândalo e Âmbar.