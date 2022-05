4 PERFUMES NACIONAIS masculinos PERFEITOS para você utilizar como assinatura

Os perfumes-assinatura são aqueles que você pode utilizar para ‘informar’ qual é a sua personalidade. É a fragrância que você vai usar com mais frequência, independentemente do clima ou horário. Outro apesto é que as a pessoas vão associar automaticamente o aroma desses perfumes a você. Contudo, é importante entender que nem todos os perfumes possuem o ‘poder’ de virar um assinatura, pois muitas vezes seu cheiro forte ou diferenciado não combina em qualquer ocasião.

Pensando nisso, o youtuber especializado em perfumes, Luis Jordão, montou uma lista com 4 perfumes masculinos nacionais que podem ser utilizados como assinatura. Veja a seguir:

The Blend Cardamom (O Boticário)

Esse perfume Amadeirado Especiado transita entre um aromas mais esverdeados e aromas mais quentes e adocicado. É a fragrância perfeita para quem deseja gastar pouco, pois ele combina em diversos momentos e ainda é super elogiado.

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota e Gengibre. As notas de coração são Pimenta jamaicana, Folha de Violeta, Pimenta-de-Macaco, Pimenta Bengala, Curry, Sálvia e Ládano e as notas de fundo são Cedro, Patchouli, Madeira de Âmbar e Musgo.

Maxximus IX (In the Box)

O que chama a atenção nessa fragrância Âmbar Fougére é sua nota de hortelã. O perfume é sensual, confortável e um pouco doce. Ou seja, é uma fragrância refrescante e sexy. Além disso, é considerado compartilhável, podendo ser utilizado tanto por homens como por mulheres.

As notas de topo são Hortelã, Artemísia, Lavanda e Tangerina. As notas de coração são Patchouli, Caramelo, Cipreste, Fava Tonka, Cacau e Gerânio e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Sândalo, Madeira de Âmbar e Almíscar.

Homem Essence (Natura)

Segundo o especialista, esse é um dos melhores perfumes nacionais para ser utilizado como assinatura. Pela sua seriedade, também é muito indicada para ser utilizada no trabalho.

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Antifrágil - Primacial

Da lista, essa é a fragrância mais diferenciada, trazendo frescor e sensualidade. Seu aroma na primeira borrifada lembra um pouco os importados Light & Blue e Acqua Di Gio, porém sua evolução leva para um aspecto floral.

Notas de topo são Mandarina, Bergamota, Lavanda e Notas marinhas. Notas de coração são Cardamomo, Gerânio, Cravo e Violeta e notas de fundo são Patchouli, Âmbar e Musk.

