5 perfumes femininos para você utilizar em um encontro romântico

A fragrância ideal é aquela que te faz se sentir cheirosa, não é mesmo? Porém, existem aquelas pessoas que utilizam perfumes mais discretos para se sentir bem consigo mesma e outras que gostam de chamar atenção, com o aroma exalando por muitas distâncias. E para um encontro romântico, talvez a segunda opção seja mais indicada, já que a ideia é chamar a atenção, e ganhar o boy pelo perfume é uma ótima dica.

Mas caso você não saiba quais são os perfumes mais indicados para essas ocasiões, confira a seguir a lista elaborada por Sté Lemos com os ‘top 5 perfumes importados para você arrasar com o boy’.

My Burberry Blush

Com uma ótima fixação e projeção, esse perfume é considerado um Floral indo para o lado mais cítrico. Para quem não gosta de perfumes adocicados, essa é uma fragrância ideal. Porém, a especialista considera seu aroma um pouco enjoativo.

As notas de topo são Romã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde, Pétalas de Rosa e Gerânio e as notas de fundo são Glicínia e Jasmim.

Clhóe (2015)

Este perfume Floral já passou por algumas adaptações e a sua versão mais charmosa é a de 2015. Sua fixação e projeção também é muito boa, porém menor do que o perfume citado anteriormente.

As notas de topo são Bergamota, Magnólia e Limão. As notas de coração são Rosa Branca, Rosa e Gardênia e as notas de fundo são Flor de Algodão e Almíscar.

Miss Dior Rose N’Roses

Este é mais um Floral, porém com as flores sendo menos chamativas. Além da alta fixação e projeção, a fragrância rende elogios, sendo sensual e romântico na medida certa.

As notas de topo são Gerânio, Bergamota e Mandarina Italiana. As notas de coração são Rosa de Grasse e Rosa Damascena e a nota de fundo é Almíscar Branco.

Idôle L’Intense

Lembra o aroma cítrico da fragrância tradicional, contudo, pelo nome já é possível saber que a fragrância, um Chipre Floral, chama a atenção de longe.

As notas de topo são Laranja Amarga e Mandarina. As notas de coração são Rosa Turca, Rosa de Grasse, Jasmim Egípcio, Jasmim Sambac, Jasmim e Almíscar e as notas de fundo são Madeira de Cashmere, Patchouli, Acácia, Baunilha de Madagascar, Cedro e Sândalo.

Chance Eau Fraiche

Faz parte de uma das grifes mais famosas, conhecida tanto pelas roupas, bolsas e acessórios, quanto pelas fragrâncias. Também é um Chipre Floral, porém mais amadeirado.

As notas de topo são Limão, Cedro e Cidra. As notas de coração são Jacinto d’água, Pimenta Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar Branco, Vetiver, Madeira de Teca, Íris e Âmbar.

