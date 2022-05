4 perfumes femininos ‘diferentes’ que você deve começar a usar agora mesmo!

Se você está cansada das suas fragrâncias de perfumes e deseja ousar mais, que tal encontrar um novo aroma diferente e ideal para ser utilizado no outono/inverno? Confira a seguir a lista elaborada pela youtuber Carol Octaviano com os perfumes importados fora do óbvio para você utilizar. Contudo, esses perfumes podem se mostrar muito versáteis, podendo também ser utilizados em outras estações.

Acqua di Gioia - Giorgio Armani

Esse é um perfume floral aquático do ano de 2010. É um perfume versátil, que consegue harmonizar perfeitamente o aroma fresco com o adocicado.

As notas de topo são Limão de Amalfi e Hortelã. As notas de coração são Jasmim, Peônia e Pimenta Rosa e as notas de fundo são Cedro da Virgínia, Ládano francês e Açúcar Mascavo.

My Burberry Blush - Burberry

Essa é uma fragrância floral frutal de 2017, com a nota de romã em destaque, transmitindo um aroma adocicado bem discreto, que aparece em virtude das frutas presentes.

As notas de topo são Romã e Limão. As notas de coração são Maçã Verde, Pétalas de Rosa e Gerânio e as notas de fundo são Glicínia e Jasmim.

Love Story - Clhoé

Love Story é uma fragrância mais sofisticada, um floral feminino do ano de 2014. É ideal para quem gosta de fragrâncias ‘assabonetadas’ e frescas. É um perfume que lembra o J’Adore, da Dior.

As notas de topo são Néroli, Pera, Bergamota, Toranja e Limão. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Jasmim de Madagascar, Rosa, Pêssego e Groselha Preta e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Madeira de Cashmir e Patchouli ou Oriza.

Versace Pour Femme Dylan Turquoise - Versace

É o perfume mais versátil da lista, combinando tanto com o verão como com o outono. Lançado em 2020, é considerado um aroma floral frutado. Entre suas principais qualidades está o seu alto poder de fixação e projeção.

As notas de topo são Limão, Mandarina e Pimenta Rosa as notas de coração são Goiaba, Frésia, Cassis e Jasmim as notas de fundo são Clearwood, Almíscar e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

