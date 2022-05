Esses são os melhores perfumes masculinos de nicho

Os perfumes possuem diversas categorias. Podem ser divididos entre femininos e masculinos e compartilháveis. Também podem ser separados por aromas, como cítricos, amadeirados, gourmands, entre outros. Além disso, as fragrâncias também podem possuir outras classificações, como ‘designers’, que são aqueles feitos por designers famosos e que podem (ou não) levar o nome dos criadores no rótulo, ou até mesmo ser um perfume de ‘nicho’, que é a lista que você vai conferir a seguir.

De acordo com o site 1nariz, perfumes de nicho são aqueles mais exclusivos, com poucas unidades fabricadas e vendidos em lugares específicos. Além disso, seus aromas são diferentes dos demais perfumes, pois possuem, além da qualidade superior, algumas notas diferentes e raras, não sendo encontradas em muitas outras fragrâncias. Os perfumes de nicho também possuem o valor mais elevado do que os demais, principalmente pelo fato de possuir maior qualidade e notas diferenciadas. Ou seja, um perfume de nicho é totalmente ao contrário de um perfume designer.

Agora que você já sabe a diferença, veja a seguir uma lista pessoal feita pelo canal de Youtube ‘Berg Perfumes’, com seu top 5 perfumes de nicho.

5. Le Gemme Tygar - Bvlgari

É um perfume simples, com as notas de Toranja, Ambroxan, Notas Amadeiras e Gengibre. Ele não possui evolução de notas, ou seja, o mesmo aroma é sentido desde a hora que você passa o perfume até o restante do tempo que ele fica na pele.

4. Hacivat - Nishane

As notas de topo são Abacaxi, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Cedro, Patchouli e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho e Notas Amadeiradas.

3. Nio - Xerjoff

As notas de topo são Bergamota, Néroli e Notas Verdes. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Rosa, Jasmim e Noz-moscada e as notas de fundo são Vetiver, Cedro da Virgínia, Madeira Guaiac, Patchouli e Âmbar.

2. Aventus Cologne - Creed

As notas de topo são Mandarina, Gengibre e Pimenta Rosa. As notas de coração são Vetiver, Patchouli e Sândalo e as notas de fundo são Almíscar, Vidoeiro, Fava Tonka e Estoraque.

1. Enigma Parfum Cologne - Roja

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Heliotrópio, Jasmim, Néroli, Rosa Centifolia e Gerânio e as notas de fundo são Conhaque, Baunilha, Benjoim, Tabaco, Gengibre, Âmbar Cinzento, Cardamomo, Sândalo, Pimenta e Patchouli.