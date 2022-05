5 perfumes masculinos NACIONAIS que superam os IMPORTADOS

A qualidade de um perfume é medida não apenas pela marca, mas também pelas notas que o compõe e também pela sua projeção e duração na pele. Pensando nisso, muitas pessoas entendem que todas as fragrâncias importadas são melhores do que as originais, mas isso não é verdade. Claro, fragrâncias de outros países e de marcas que são pioneiras no mundo dos perfumes possuem uma ótima qualidade e força no mercado, contudo, diversos aromas brasileiros não ficam para trás e podem superar até mesmo algumas criações internacionais.

E para comprovar isso, o youtuber focado em perfumes, Luis Jordão, montou uma lista com 5 perfumes nacionais com aroma que superam os importados.

The Blend Bourbon - O Boticário

Com um frasco diferenciado, a fragrância é um Âmbar Especiado e já mostra toda a sua qualidade somente na apresentação. Possui uma tampa moderna e um borrifador que chega a ser melhor do que diversas fragrâncias importadas.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Trevos, Canela, Crème Brûlée, Pimenta Preta, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

Zaad Santal - O Boticário

Zaad é considerada uma linha premium da marca. Por isso, este perfume também remete a alta perfumaria, lembrando muito uma fragrância importada. Chama atenção pelas notas de Whiskey e pela madeira de Sândalo.

As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda e as notas de fundo são Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

Essencial Oud Pimenta - Natura

Essa linha também possui os aromas mais sofisticados da marca, com ótima qualidade e fixação. Oud Pimenta é um perfume amadeirado quente e sensual, ideal para encontros.

As notas de topo são Pimenta Preta, Pimenta, Açafrão, Priprioca, Bergamota, Ishpink e Limão. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Maçã, Rosa, Mirtilo, Gerânio, Coentro e Framboesa e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Patchouli ou Oriza, Almíscar, Sândalo, Couro, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Âmbar, Breu-Branco, Bálsamo de Gurjan, Bálsamo do Peru e Vetiver.

Amyi 2.10 - Amyi

Esse é ume perfume de nicho nacional. A fragrância une duas coisas que são consideradas difíceis de se encontrar na perfumaria: frescor e performance e o segredo está na nota de Moscow Mule, um drink totalmente refrescante.

As notas de topo são Limão, Gengibre e Pimenta Preta. As notas de coração são Moscow Mule, Chantilly, Cardamomo, Trevo, Magnólia e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Lavanda Mille - Segredos de Perfumaria

Possui uma composição simples de lavanda, um aroma suave e confortável, ideal para relaxar. É um perfume compartilhável, podendo ser utilizado inclusive por crianças ou até mesmo para borrifar no ambiente.

Notas: Lavanda, Almíscar, Lírio-do-Vale e Patchouli.

