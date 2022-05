4 perfumes masculinos que podem ‘te aquecer’ nos dias frios

Ao utilizar uma fragrância, ela pode despertar diversas sensações. Caso possua uma arma cítrico, ela pode trazer uma sensação de refrescância, por isso são mais indicadas para os dias quentes. Contudo, se a ideia for “esquentar”, perfumes adocicados ou que levam notas como pimenta são os mais indicados, pois, além de aquecer do frio, eles despertam um aroma sensual.

Pensando nisso, o canal no Youtube ‘Berg Perfumes’, preparou uma lista com perfumes masculinos para aquecer nos dias frios. Confira!

Naxos - Xerjoff

Esse é um perfume Aromático Especiado e compartilhável. De acordo com o especialista, possui um aroma potente e imponente.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota e Limão. As notas de coração são Mel, Canela, Cashmeran e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Folha de Tabaco, Fava Tonka e Baunilha.

Armani Code Profumo - Giorgio Armani

Este é outro perfume importado. É uma fragrância Âmbar Especiado, devendo ser utilizado principalmente em dias frios e também em encontros românticos.

As notas de topo são Cardamomo, Maçã Verde e Mandarina Verde. As notas de coração são Noz-moscada, Lavanda e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar e Couro.

Olha o Mate! - Phebo

Esta é outra fragrância compartilhável com muita qualidade e com uma ótima performance. Como é possível entender pelo nome, este perfume Amadeirado Especiado é nacional que, apesar do nome, a sua nota mais chamativa é a de cravo, porém um cravo com um aroma suave.

As notas de topo são Limão Siciliano, Bergamota e Tomilho. As notas de coração são Trevo, Mate e Rosa E as notas de fundo são Chá Preto, Baunilha e Almíscar.

Iris Dark - Amberfig

Essa marca é uma casa de nicho nacional, ou seja, Iris Dark é um perfume praticamente exclusivo, ideal para aqueles homens que gostam de sentir únicos. O seu aroma lembra o importado Dior Homme Intense.

A nota de topo é Framboesa. As notas de coração são Chocolate Branco, Mirra e Íris da Toscana e as notas de fundo são Semente de Cacau, Baunilha de Madagascar e Cedro da Virgínia.

