Esses são os melhores perfumes masculinos contratipos do mês de maio

Perfume nem sempre é um produto com um preço tão em conta e por isso que muitas pessoas preferem adquirir fragrâncias nacionais. Ainda sim, as fragrâncias nacionais podem não agradar todas as pessoas e nem possuir uma pirâmide olfativa diferente e chamativa, como é possível encontrar nos perfumes importados ou de nicho. E é aí que entram os perfumes contratipos, que são fragrâncias que se inspiram em outras mais famosas, porém com um preço bem menor.

E se você sempre sonhou em ter algum ótimo perfume na sua coleção mas sempre achou os preços elevados, confira a seguir a lista elaborada pelo youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, com os melhores perfumes contratipos de maio.

L’Aventure - Al Haramain / Inspirado em Creed Aventus

Se você deseja receber elogios, essa é a fragrância indicada. Possui ótima fixação e projeção.

As notas de topo são Limão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são Notas Amadeiradas, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli e Âmbar.

Splendor - Nuancielo / Inspirado em Scandal Homme

Esse é um perfume masculino bem doce e sedutor.

As notas de topo são Sálvia Esclaréia e Mandarina. As notas de coração são Caramelo e Fava Tonka e as notas de fundo é Vetiver.

Mystére - JA Essence de La Vie / Inspirado em Enigma Pour Home

Mystére é o famoso perfume ‘bomba’. Muito forte, projeta e fixa muito bem. Pela sua construção, é um perfume considerado bem adulto e de ‘homem poderoso’. Ideal para os dias frios.

Notas de saída em Bergamota. Corpo em Heliotrópio, Jasmim, Néroli, Rosa de Maio e Gerânio e notas de fundo em Conhaque, Baunilha, Benjoim, Tabaco, Gengibre, Cardamomo, Âmbar Cinzento, Sândalo, Pimenta e Patchouli.

Bomb Extreme - Par Fun / Inspirado em Spicebomb Extreme

Este é um perfume fácil de agradar e muito elogiado. Fixa em torno de de 6 horas no corpo, passando uma mensagem sensual, sexy e masculina em virtude da sua base.

Possui notas de Baunilha, Tabaco, Pimenta Preta, Alcarávia e Lavanda.