WhatsApp: estes dispositivos não serão mais compatíveis com o aplicativo de mensagens

O app de mensagens WhatsApp está acostumado a abandonar o suporte para algumas versões antigas do Android e iOS, para permitir que a empresa introduza certas funcionalidades que podem não funcionar em sistemas operacionais antigos.

Nesse caso, o WhatsApp agora planeja abandonar o suporte para iOS 10, iOS 11, iPhone 5 e iPhone 5C em breve, como detalhado pelo site Wabetainfo.

Estes dispositivos não serão mais compatíveis com o aplicativo de mensagens

Segundo o site, muitos usuários relataram que o WhatsApp planejava deixar de oferecer suporte ao iOS 10 no final do ano passado, mas era uma notícia falsa.

Infelizmente, devido a alguns motivos internos, o WhatsApp está realmente planejando abandonar o suporte para certas versões do iOS: estamos falando do iOS 10 e iOS 11.

Uma captura de tela revela que o WhatsApp deixará de oferecer suporte ao iOS 10 e iOS 11 após 24 de outubro de 2022.

Isso também é confirmado por um artigo publicado na Central de Ajuda oficial do WhatsApp, que menciona o iOS 12 e versões mais recentes como sistemas operacionais suportados e recomendados.

Se você estiver usando o iOS 10 ou iOS 11, precisará atualizar para o iOS 12 para continuar usando o WhatsApp: isso significa que você ainda pode continuar usando o WhatsApp no iPhone 5S, iPhone 6 e iPhone 6S, mas precisa atualizar seu Versão iOS.

Infelizmente, o WhatsApp não será mais compatível com iPhone 5 e iPhone 5C, já que o iOS 12 não está disponível para esses dispositivos.

Ainda de acordo com as informações, a remoção do suporte para determinadas versões do iOS é necessária para oferecer suporte aos recursos mais recentes implementados no WhatsApp.