WhatsApp: Assim você pode utilizar um emoji para reagir a um mensagem do app facilmente

Na semana passada, o WhatsApp revelou o lançamento de 5 novos recursos que vai deixar o aplicativo de mensagens de ‘cara nova’.

E como destaque, as reações com emojis estão chegando ao WhatsApp para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente.

E o mais importante: sem precisar inundar as conversas com novas mensagens, como detalhado pelo blog da plataforma.

Para isso, basta clicar em cima uma da mensagem (mensagem ou arquivo) e utilizar um emoji (entre as opções) como reação.

Assim você pode utilizar um emoji para reagir a um mensagem do app facilmente

A novidade será liberada de forma gradativa nas próximas semanas (ou seja, pode chegar a qualquer momento).

Além disso, outras três novidades foram divulgados pelo app de mensagens para Android e iOS. Confira detalhes:

Mensagens apagadas por admins: admins de grupos poderão apagar mensagens problemáticas ou inadequadas para todos os participantes.

Compartilhamento de arquivos: estamos aumentando o limite do compartilhamento de arquivos para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos.

estamos aumentando o limite do compartilhamento de arquivos para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos. Chamadas de voz com mais participantes: disponibilizaremos chamadas de voz em que até 32 pessoas poderão entrar com apenas um toque, com um design totalmente novo, para aquelas horas em que falar ao vivo é melhor que por escrito.

Novidade principal do app de mensagens WhatsApp

As 4 novas funções, fazem partem de uma novidade principal do app de mensagens WhatsApp que será liberada em breve.

O recurso Comunidades do WhatsApp vai permitir que as pessoas reúnam grupos relacionados sob uma mesma estrutura que funcione para elas.

Ainda de acordo com as informações, a novidade que pode agregar grupos com milhares de pessoas, mas só será liberada no Brasil depois das eleições.

Imagem ilustrativa/Divulgação

Com informações do blog do app