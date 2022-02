Lançado em 2009, o aplicativo de mensagens WhatsApp já ultrapassou a impressionante marca de dois bilhões de usuários em todo o mundo.

Para sua privacidade, a criptografia de ponta a ponta funciona como um cadeado digital que garante a segurança das informações que você envia e recebe pelo WhatsApp.

Essa tecnologia ajuda a proteger você contra hackers e outros criminosos digitais.

No entanto, o app de mensagens se tornou um alvo recorrente, já que pode guardar muitas informações pessoais.

Como saber se meu WhatsApp está sendo rastreado - versão Web

Como detalhado pelo blog da PSafe, é possível acessar o app via navegadores de desktop usando a função WhatsApp Web.

Dessa forma, se alguém pegar seu celular sem a sua permissão, conectá-lo a um computador e devolvê-lo a você, ele conseguirá visualizar suas mensagens instantaneamente mesmo sem o aparelho por perto.

Para descobrir se alguém está monitorando suas conversas por meio dessa função, abra o aplicativo, vá até as Configurações/Ajustes e selecione WhatsApp Web. Se estiverem usando o seu WhatsApp, aparecerá o nome do dispositivo no qual ele está conectado.

Para desconectar, basta selecionar Sair de Todos os Computadores.

Histórico de mensagens e download de mídias

Outra opção, verifique nas suas conversas atuais se existem mensagens que foram supostamente enviadas por você ou se há algum áudio que você não ouviu mas aparece como se estivesse ouvido.

Se a função Download automático de mídia estiver desativada no seu aplicativo, verifique também se existem fotos e vídeos que não foram baixados por você.

Como detalhado pela página, isso pode revelar se você está sendo vítima de espionagem no app de mensagens.

Crédito (Reprodução - Freepik - @natanaelginting)

Ative a verificação em duas etapas no WhatsApp e garanta sua privacidade

A verificação em duas etapas é um recurso opcional para adicionar ainda mais segurança à sua conta. Ao ativar, qualquer tentativa de verificação do seu número de telefone no WhatsApp terá de ser acompanhada por um PIN de seis dígitos criado por você.

Para ativar, abra o WhatsApp e vá até: Configurações > Conta > Verificação em duas etapas > Ativar.

Você terá a opção de inserir um endereço de e-mail para que o WhatsApp possa lhe enviar um link caso você esqueça o PIN.