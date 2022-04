O envio de emojis no app de mensagens instantâneas WhatsApp se tornou algo totalmente popular, com inúmeras opções.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de mãos juntas, um dos mais utilizados no ano passado.

O verdadeiro significado do emoji de ‘mãos juntas’ no app WhatsApp

No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

Como detalhado pelo site Emojipedia, o emoji tem um significando de ‘por favor’ ou ‘obrigado’ na cultura japonesa. Um uso não oficial para este emoji é para representar oração.

Também pode representar uma saudação respeitosa ou demonstração de adoração em muitas religiões. Raramente usado como um high-five (toca aqui, em tradução livre), apesar de muitas vezes ser sugerido como pelo recurso de pesquisa do teclado emoji.

Crédito (Divulgação)

Estes são os 5 novos recursos que vão deixar o aplicativo WhatsApp de ‘cara nova’

Como informado recentemente, 5 novos recursos vão deixar o aplicativo WhatsApp de ‘cara nova’. As novidades serão disponibilizados gradualmente nas próximas semanas. Confira:

Reações: as reações com emojis estão chegando ao WhatsApp para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente, sem precisar inundar as conversas com novas mensagens.

as reações com emojis estão chegando ao WhatsApp para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente, sem precisar inundar as conversas com novas mensagens. Mensagens apagadas por admins: admins de grupos poderão apagar mensagens problemáticas ou inadequadas para todos os participantes.

admins de grupos poderão apagar mensagens problemáticas ou inadequadas para todos os participantes. Compartilhamento de arquivos: estamos aumentando o limite do compartilhamento de arquivos para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos.

estamos aumentando o limite do compartilhamento de arquivos para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos. Chamadas de voz com mais participantes: disponibilizaremos chamadas de voz em que até 32 pessoas poderão entrar com apenas um toque, com um design totalmente novo, para aquelas horas em que falar ao vivo é melhor que por escrito.

Comunidades do WhatsApp: Como detalhado pelo blog da plataforma, como novidade principal (além dos 4 anteriores), o novo recurso de Comunidades do WhatsApp vai permitir que os usuários reúnam grupos relacionados sob uma mesma estrutura que funcione para elas. Melhoria será liberada depois da Eleições no Brasil.