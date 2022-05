Estes são as 10 novas mudanças que vão deixar o aplicativo WhatsApp de ‘cara nova’; confira detalhes

O lançamento de novos recursos vai deixar o aplicativo de mensagens WhatsApp de ‘cara nova’ muito em breve.

As novidades serão liberadas para os sistemas operacionais Android e iOS. Confira todos os detalhes:

Estes são as 10 novas mudanças que vão deixar o aplicativo WhatsApp de ‘cara nova’

Novidade importante

Descobrimos que o WhatsApp está trabalhando em uma seção para criar enquetes em grupo.

A novidade que será liberada em uma atualização futura foi descoberta em uma atualização beta recente.

Recurso para grupos

Em uma versão beta também foi identificada um novo recurso que permite aos usuários criar enquetes em grupo.

O recurso ainda está em desenvolvimento e será lançado para os usuários em uma atualização futura do aplicativo.

Dispositivo móvel adicional

O WhatsApp está finalmente trabalhando na capacidade de vincular um dispositivo móvel adicional em uma mesma conta.

A novidade foi identificada na atualização beta para Android de número 2.22.10.13.

Atualizações de status no app

O WhatsApp planeja permitir que as pessoas vejam as atualizações de status diretamente na lista de bate-papos em uma atualização futura.

Isso está em desenvolvimento no WhatsApp Desktop beta, mas não excluímos que o app também esteja planejando trazer o mesmo recurso para Android e iOS posteriormente.

Versão beta para Desktop

O WhatsApp está desenvolvendo para Desktop um recurso que permite que os usuários reajam às atualizações de status usando 8 reações rápidas.

O WhatsApp provavelmente desenvolverá o mesmo recurso na versão beta para Android e iOS no futuro.

Beta para Android

Depois de lançar a atualização beta para Android, o WhatsApp lançou a capacidade de alterar o idioma do aplicativo para alguns testadores beta.

Infelizmente, devido a alguns motivos desconhecidos, parece que o recurso foi desativado após alguns dias.

Versão para Windows

O WhatsApp habilitou o suporte para visualização de todas as suas mensagens com estrela e uma nova interface de chamada na nova atualização do WhatsApp para Windows.

Mais praticidade

O app também introduziu uma nova visualização de legendas, que permite selecionar destinatários adicionais ao enviar mídia.

Grupos no app

O WhatsApp introduziu um atalho para criar rapidamente grupos com determinados contatos. A novidade foi encontrada em uma atualização para teste.

Versão paga do WhatsApp

Foi revelado que o WhatsApp planeja introduzir um plano de assinatura opcional para contas comerciais para que possam usar alguns recursos adicionais.

Por exemplo, como a capacidade de vincular até 10 dispositivos à mesma conta Business.