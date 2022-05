Conforme revelado no mês passado, o app de mensagens WhatsApp trabalha em novos recursos importantes para os usuários.

E como detalhado pelo blog da plataforma, nesta semana, o objetivo é que organizações, empresas e outras pequenas comunidades se comuniquem com segurança e realizem tarefas usando o WhatsApp.

Com isso, agora já é possível usar as reações com emojis baixando a última versão do app. “As reações são divertidas, rápidas e ajudam a reduzir o excesso de mensagens nos grupos. Vamos seguir melhorando esse recurso, adicionando cada vez mais expressões daqui para frente”, detalhou o app.

Além disso, agora também é possível enviar arquivos de até 2 GB por vez no app WhatsApp, protegidos pela criptografia de ponta a ponta. Isso é um avanço em relação ao limite anterior, que era de apenas 100 MB.

Estas são as novas funções liberadas pelo aplicativo WhatsApp para celulares com Android e iOS

Um dos recursos mais pedidos pelos usuários é o de adicionar mais pessoas a uma conversa.

“Por isso, estamos disponibilizando gradualmente a opção de adicionar até 512 pessoas a um grupo. Desenvolver comunidades seguras e privadas exige muito trabalho, e acreditamos que essas melhorias ajudarão as pessoas e os grupos a ficarem cada vez mais próximos uns dos outros”, detalhou.

No entanto, a mudança só chega ao Brasil após as eleições, conforme informações divulgadas pelo app de mensagens.

Texto com informações do blog do app