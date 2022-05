Como novidade do app WhatsApp, o usuário pode usar emojis para reagir a mensagens em conversas individuais ou em grupo.

Para ver todas as reações a uma mensagem, toque em um dos emojis exibidos abaixo da mensagem.

Como detalhado pelo blog da plataforma, a novidade é liberada de forma gradativa para os usuários (para Android e iOS).

“Você só pode adicionar uma reação por mensagem. Reações a mensagens temporárias desaparecerão quando a mensagem desaparecer”, detalhou.

Assim você pode utilizar o novo recurso do WhatsApp para deixar uma conversa mais descontraída

Também não é possível ocultar as reações nem as contagens de reações. Confira como reagir a uma mensagem:

Quando você adiciona uma reação, somente a pessoa que enviou a mensagem recebe uma notificação.

Toque e segure a mensagem.

Selecione um dos emojis exibidos.

“Os participantes da conversa poderão ver uma reação antes que você a remova ou caso não seja possível removê-la. Você não receberá uma notificação se não for possível remover uma reação”, informou.

Mudar uma reação

É possível mudar a reação que você enviou a uma mensagem.

Toque e segure a mensagem à qual você reagiu.

Selecione outro emoji.

Remover uma reação

Ainda de acordo com as informações, é possível remover a reação que você enviou a uma mensagem.

A pessoa que enviou a mensagem não receberá uma notificação se você remover uma reação. Veja:

Toque e segure a mensagem à qual você reagiu.

Toque no emoji com o qual você reagiu para remover a reação.