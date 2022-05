WhatsApp pago: plano premium chega com novos recursos extras para negócios; confira todos os detalhes

O novo plano premium do aplicativa de mensagens WhatsApp chega com funções extras para negócios. Os detalhes foram revelados pela plataforma nesta semana, no blog oficial do app.

Como informado, plataforma contará com API baseada na nuvem e WhatsApp Business ‘reformulado’.

API baseada na nuvem

O WhatsApp agora está disponível para todas as empresas e todos os desenvolvedores com a nova API baseada na nuvem.

“Com a nova API, o que antes levava meses pode ser feito em minutos. Empresas e desenvolvedores agora podem acessar de forma rápida e fácil o nosso serviço, trabalhar no próprio WhatsApp para personalizar ainda mais a experiência e reduzir o tempo de resposta ao cliente”.

“Esses serviços também eliminam os altos custos que nossos parceiros têm com servidores e dão acesso imediato a novos recursos”, informou.

Crédito (Divulgação)

Novos recursos no app WhatsApp Business para empresas em rápido crescimento

“Sabemos que algumas empresas vão querer usar a API baseada na nuvem, enquanto outras devem continuar usando o app WhatsApp Business”, informou.

Pensando nisso, o app trabalha em recursos avançados, como a possibilidade de gerenciar conversas em até 10 aparelhos para atender melhor o fluxo de mensagens.

Além disso, também contará com novos links personalizáveis que abrem uma conversa com a empresa no WhatsApp.

“Esses recursos são adicionais, opcionais e serão oferecidos no app WhatsApp Business como parte de um novo serviço premium pago. Compartilharemos mais detalhes em breve”, completou.

Crédito (Divulgação)

Texto com informações do blog do app