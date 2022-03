As raças de cães mais indicadas para os idosos

Adotar um cão pode ser uma boa ideia caso você queira uma nova companhia para a família. As crianças e os idosos podem ser os mais beneficiados, ganhando um novo companheiro para as horas de brincadeira ou simplesmente para passar o tempo juntos. A partir de uma certa idade, a companhia pode ser inclusive muito necessária, pois muitos idosos acabam afetados pela solidão.

Por isso, algumas raças caninas são perfeitas para a melhor idade, com um temperamento mais tranquilo e calmo. Veja quais são elas a seguir.

Bulldog francês

Eles são muito criativos nas suas brincadeiras, companheiros e buscam atenção constante da sua família, seja se divertindo com as crianças ou passando horas no sofá. São calmos e não precisam de muitos exercícios, logo não vão correr com você, caso seja essa a ideia. O maior cuidado com essa raça são as altas temperaturas, pois devido ao seu focinho achatado, não suportam muito o calor.

Poodle

Uma raça muito popular pela sua inteligência e beleza, principalmente por causa do pelo. O poodle pode ser tanto ativo, gostando de um quintal para brincar, quanto ficar mais tranquilo em um apartamento. Devido às suas características, até provaram ser bons cães de terapia. O único problema é que seu pelo precisa de uma manutenção extra.

Maltês

A raça é criada para fazer companhia. Não é incomum encontrar vídeos de cães da raça sendo penteados e vestidos. O pelo longo e macio faz com que a raça também precise de uma manutenção constante para evitar emaranhados. Embora eles precisem de alguma atividade física, eles não são muito enérgicos.

Corgi

A raça é ‘apenas’ a que acompanhou a rainha Elizabeth II. Uma raça muito sociável e inteligente, não apresentando nenhum problema na hora de ser treinado. O cão possui uma característica única, tendo a aparência e o porte de um cachorro grande, mas com pernas curtas. Apesar de sua aparência física, eles podem ser surpreendentemente ágeis e rápidos.

Galgo

Tem um temperamento muito calmo, embora seja uma das raças mais rápidas do mundo. Também não necessitam de tanto exercício físico. O maior cuidado é com o frio, pois devido à fisionomia da raça, com a pelagem fina, não suportam baixas temperaturas.

