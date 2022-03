As raças de cães mais inteligentes do mundo Imagem: Pexels

Mais do que melhores amigos, os cães também podem ser muito inteligentes. Diferentemente dos seres humanos, os ‘saberes caninos’ são divididos entre adaptativo e instintivo. A primeira é a capacidade do cão de aprender coisas novas e como eles podem canalizar seu conhecimento para resolver problemas. A segunda, por sua vez, entende que existem características herdadas associadas à genética e aos papéis que desempenharam no passado.

Com essa informação é possível saber quais são as raças que se sobressaem às outras quando se fala em inteligência. Por isso, a seguir você confere uma lista com os cães mais espertos.

Pastor belga groenendael

É o segundo pastor belga mais popular. Suas características mostram uma raça corpulenta, forte e resistente. Além do físico, eles também são excelentes em seguir comandos básicos.

Pastor belga tervuren

Esses cães eram utilizados para trabalho, por isso são grandes, musculosos, ágeis e ativos. De pelo comprido, são excelentes cães de guarda com fortes instintos de proteção, altamente inteligentes e bons em seguir instruções.

Springer spaniel inglês

Suas orelhas lembram outra raça inglesa, a cocker spaniel inglês. Os pringers são cães de tamanho médio, mas robustos, com olhos muito grandes e expressivos. Por ser uma raça de pastoreio, são conhecidos por suas habilidades de observação, aprendizado e adaptabilidade. Além disso, são bons companheiros para as famílias porque são sociáveis, alegres e dóceis.

Schnauzer miniatura

Esses cães de pequeno ou médio porte tem uma característica única: seu pelo forma uma espécie de barba em volta do focinho. Destemidos, perseverantes, muito ativos, curiosos e leais, se tornam fáceis de treinar se você tratá-lo bem.

Welsh corgi pembroke

A raça oficial de estimação da Rainha Elizabeth II é alongado, com pernas curtas e orelhas grandes. Considerando seu tamanho, são surpreendentemente fortes. A raça é mais reservada, o que os tornam não muito amigáveis com estranhos e podem se tornar agressivas com outros animais, o que os torna excelentes guardiões. Mas também são ativos e altamente inteligentes, e requerem muita estimulação mental.

