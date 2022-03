As 7 raças de cães mais saudáveis Imagem: Pexels

Uma das coisas mais gratificantes que existem é ver quem a gente gosta bem e com saúde. O mesmo acontece com os cães, afinal, quem não gosta de ver seu pet brincando e com muita energia?

Infelizmente, algumas raças ficam doentes com mais facilidade do que outras, como cães de raça. “Cães de raça pura têm mais problemas por causa da falta de variabilidade genética”, diz a veterinária, Dra. Liz Trepp em entrevista ao site Daily Paws.

Por isso, muitos veterinários e protetores de animais indicam a adoção de animais, como cachorros e gatos, ao invés da compra. Mas independente da origem, você precisa tratá-lo como um membro da família e percebendo se a sua saúde está em dia, levando-o ao veterinário assim que perceber problemas ou mudanças de comportamento preocupantes.

Contudo, a lista de hoje é para falar sobre saúde! A seguir você confere as 7 raças de cães mais saudáveis.

Boiadeiro-australiano

Não é apenas a mais saudável, mas também detém o recode de cão que viveu mais tempo, com Bluey, que faleceu aos 29 anos. A chave para a saúde destes cães está nos seus bons níveis de atividade física, embora devido ao seu tamanho médio também possam ser mantidos dentro de casa.

Poodle

A raça faz parte do combo longevidade, inteligência e saúde. Uma das razões para a longa vida destes cães é que o poodle se caracteriza por não ter problemas de saúde graves.

Galgo

É considerada uma das raças mais rápidas do mundo, possível graças ao seu físico. Apesar do tamanho grande, eles tendem a não desenvolver doenças esqueléticas graves, como outras raças maiores. Em alguns casos, o galgo pode desenvolver problemas cardíacos ou osteossarcoma, um tipo de câncer que afeta os ossos longos.

Velho pastor inglês

Esses cães podem suportar frios extremos, mas é preciso bastante exercício para mantê-los com boa saúde. Isso ocorre porque eles podem ter uma doença específica da raça conhecida como “colapso induzido pelo exercício”, mas mais do que isso, isso não deveria acontecer.

Bichon havanês

São cães ideais para climas quentes e úmidos, pois são originários de Havana, Cuba (por isso o nome). São cães de vida longa, que podem atingir entre 14 e 16 anos de uma vida feliz e ativa.

Basenji

A raça egípcia passou de caçadora para uma excelente companhia para as famílias, especialmente para as crianças. Embora sejam muito saudáveis, em alguns casos podem desenvolver uma síndrome que afeta os rins e o trato urinário.

Beagle

Saudáveis e não precisam de atenção o dia todo. Podem viver com você entre 10 a 15 anos.

