As 4 raças de cães mais gulosas Imagem: Pexels

Algumas raças de cães tendem a ser mais gananciosas e comer mais do que outras, por isso é preciso uma atenção maior para que esses animais não desenvolvam doenças como sobrepeso e obesidade.

Além disso, o excesso de peso, principalmente em filhotes, pode causar problemas no quadril, como a displasia, consequentemente acarretando em uma falta de mobilidade.

Por isso, você deve ficar atento nesta lista com as quatro raças de cães mais gulosas e com tendência à obesidade:

Pug

A raça possui um físico único, com o focinho ‘amassado’, olhos esbugalhados e perna curta. Outra coisa comum é seu porte físico, com um corpo gordinho e tendência ao sobrepeso.

Por conta disso, é necessário que esses pequenos façam bastante atividade física para manter uma boa saúde.

Labrador Retriever

Os labradores são verdadeiros cães de trabalho, sendo utilizados antigamente como cães de auxílio nas pescas, ajudando os pescadores com as redes. Isso provavelmente causava muita fome, devido a energia gasta, e provavelmente a tendência se manteve até hoje.

Eles adoram petiscos, mas é preciso cuidado com excesso pois, por serem uma espécie de porte alto, estão dispostos a desenvolver problemas nos ossos, sendo agravado com o excesso de peso.

Bulldog

Conhecidos por suas dobrinhas e as bochechas caídas, essa é uma das raças mais pesadas. Sua estrutura óssea é um pouco maior do que a dos outros cães, por tanto, quando acumulam tecido adiposo, seu tamanho pode ser confundido.

As rugas, inclusive, são causadas pelo ganho de peso. O acúmulo de umidade nessas partes podem levar a problemas dermatológicos, como fungos. Por isso o cuidado com a pele e também com o sobrepeso é essencial.

Beagle

Nos primórdios os beagles usavam o nariz super desenvolvido e o olfato aguçado para procurar as suas presas. Hoje eles usam esse poder para procurar comida. Eles são um pouco preguiçosos e viciados em petiscos. Por isso tenha sempre atenção com seu prato. Para que o peso do animal seja mantido, procure levado sempre para realizar exercícios físicos.

