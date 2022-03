As 5 raças de cães que se dão bem com outros animais Imagem: Pexels

Ter um pet nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente se ele for ciumento ou estranhar os outros ‘irmãos’ da mesma casa. Porém existem raças bem menos territoriais e amigáveis, ideais para viver em harmonia com outros animais de estimação.

A seguir você confere uma lista com as 5 raças de cães mais amigáveis com outros animais.

Pastor australiano

Esse cão de trabalho possuem muita energia e um irmão canino poderia ajudá-lo a fazer mais atividades físicas. São considerados de tamanho médio, com alta inteligência, logo são bons em seguir instruções.

Beagle

Essa raça de cão orelhuda varia de porte pequeno a médio, e possui um nível razoável de energia. O beagle se sente bem mais feliz quando faz parte de uma matilha, por isso se dá muito bem com outras espécies, com outros cães e humanos.

LEIA TAMBÉM: Pet fazendo xixi nas plantas? Veja como lidar com essa situação

Collie

O collie é muito elegante e os cães dessa raça são conhecidos por proteger quem amam, principalmente as crianças. São inteligentes e extremamente calmos, o que permite o convívio com outros animais no seu território.

Boston Terrier

Essa raça é vista um tanto quanto engraçada pelo seu corpo e fisionomia. Em alguns países são conhecidos como ‘cavalheiros americanos’, pois são cães muito amigáveis. Além de adorar a companhia dos humanos, eles amam brincar com outros cães e possuem muita energia, o que faz com que sintam tédio facilmente caso não haja com que ou quem brincar.

Retriever

Os chamados retriviers, como labradores e goldens, fazem parte da lista de cães mais amáveis do mundo. São extremamente cuidadosos, calmos e amigáveis. Para que eles se deem bem com outros animais, é necessário adestrá-los desde cedo.

LEIA MAIS:

⋅ Muito fofos! Essas são as menores raças de gatos

⋅ Mito ou verdade: os cães realmente enxergam em preto e branco?

⋅ As raças de cães mais babonas