Muito fofos! Essas são as menores raças de gatos

Pet pequeno é sinônimo de muita fofura e esses gatos mostram que é possível se parecer com um filhote durante toda a vida. Por isso, a seguir você confere as cinco menores raças de gatos do mundo.

Singapura

Eles medem metade do tamanho de um gato doméstico e é considerada uma das raças mais fofas que existem. Apesar do seu tamanho, mostram muita presença pelo carinho e afeto que tem com os humanos, principalmente da sua família. Ele também gosta muito de atenção.

Gato birmanês

Também chamada do Sagrado da Birmânia, é uma raça recomendada para crianças pois eles possuem bastante compreensão e paciência para participar das brincadeiras. Apesar do tamanho pequeno, eles são altamente inteligentes, capazes até de fazer truques e resolver jogos.

Siamês

Eles não são tão pequenos e sua altura na verdade se assemelha a de outras espécies comuns. O que os tornam diferente é a leveza. Eles gostam de beincar e são muito comunicativos, respondendo tudo o que você falar.

Munchkin

O ‘gato rebaixado’ tem o corpo do tamanho de qualquer gato, porém possuem as pernas extremamente curtas, parecendo um cachorro salsicha. Logo, eles não são tão atléticos ou saltadores iguais os outros, mas caso algo chame a sua atenção, ele faz um esforço para correr atrás do objeto.

LaPerm

Além do seu tamanho, outra coisa que chama atenção dessa raça é a pelagem. A LaPerm é a menor raça de gatos encaracolados do mundo. Por causa do pelo crespo, eles precisam de uma escovação frequente, porém um ponto positivo é que eles não soltam muito pelo.

