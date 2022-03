Pet fazendo xixi nas plantas? Veja como lidar com essa situação Imagem: Pexels

Duas coisas que cresceram muito nos últimos anos foi a procura por pet e plantas. Porém, não é sempre que essas combinações acabam dando certo. Alguns cachorros e gatos têm o costume de mexer nas plantas, seja por curiosidade, brincadeira ou até mesmo vontade de fazer as suas necessidades.

E como resolver esse problema? A seguir você confere algumas dicas retiradas do blog Granvita Pet.

1. Escolha as plantas corretas

Espécies com folhas finas ou mais resistentes são mais ideais. Nunca cultive exemplares venenosos ou com espinhos pois os pets, principalmente os filhotes, podem se machucar ou se intoxicar.

2. Faça-o desistir de cavar

Uma dica caseira para que o animal desista de cavar o buraco é colocar as suas próprias fezes após a primeira mexida na terra. Ele vai perceber o odor desagradável e desistir de mexer.

3. Faça o adestramento adequado

Se o seu cão for mais velho e já adquiriu esse hábito, será um pouco mais difícil. Se não, veja se é possível adestrá-lo para que esse problema não ocorra.

4. Cuidado com o xixi

As urinas dos cães podem queimar as as plantas, por isso, irrigue bastante o local caso elas já tenham sido afetadas. Caso o seu cão não seja adestrado, a única solução é colocar essas plantas em um local em que ele não alcance.

5. Cuidado com o adubo

Evite fertilizantes químicos para que eles não causem intoxicação no seu pet. Dê preferência para adubos naturais, como minhocas.

6. Longe das ervas

Normalmente, quem gosta de jardim também gosta de horta. Se esse é o seu caso então tome o cuidado de manter o canteiro de ervas, temperos e hortaliças bem longe do totó. Se for grande essa plantação deve ficar bem cercada. Do contrário, faça um canteiro elevado ou então crie um jardim vertical.