Mito ou verdade: os cães realmente enxergam em preto e branco?

É comum ouvir que os cães enxergam em preto e branco. De acordo com o site Meganotícias, essa história começou a ser difundida nos anos 30 e até hoje está no imaginário de muita gente, mas será que isso é verdade?

A partir do avanço da ciência, foi descoberto que o contexto sobre os cães não enxergarem as cores é equivocado. A princípio, pensava-se que os globos oculares dos cães não possuíam cones, uma pequena estrutura que permitem que os primatas e os seres humanos identifiquem algumas colorações. Uma pesquisa anatômica do olho descobriu que os cães possuíam sim a estrutura, porém, ao invés de três, eles possuem apenas dois tipos.

Ou seja, os cães conseguem sim enxergar as cores, mas não igual aos seres humanos. Um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (National Library of Medicine) diz inclusive que os tipos de sinais de cores não são tão importantes para os cães como para os humanos.

A ausência dessa percepção de cores que não são tão importantes para o animal faz ele desenvolver outros sentidos. Exemplo: os cães não precisam identificar as cores de uma carne para saber seu estado de conservação pois ele já possui o olfato muito aguçado.

Quais cores eles enxergam?

Pelo fato de possuir apenas dois tipos cones, alguns tons de cores são perdidos no caminho, mais precisamente os aspectos vermelho e verde. Logo, os cães enxergam como pessoas que possuem deuteranopia, que ocorre nos humanos quando os cones do tipo M não estão presentes na retina, fazendo quem sofre com esse tipo de daltonismo não consiga distinguir o vermelho do verde, o roxo do azul, e alguns tons de cinza.

