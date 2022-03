11 frutas que os cachorros PODEM comer

Os pets podem e devem comer frutas. Elas servem para substituir os petiscos ou um lanche a mais, complementando as refeições. Porém, é importante entender quais frutas são liberadas para eles comerem e a quantidade indicada.

Os cães, por exemplo, podem comer frutas como banana, mas é proibido o consumo de uvas. Também é preciso lavar muito bem as frutas, além de retirar a casca e sementes.

A seguir você confere 13 frutas que os cachorros podem comer segundo o site Canal do Pet.

1. Banana

Essa é a mais brasileira das frutas. Rica em potássio e carboidratos, podem ser oferecidas separadas ou misturadas na alimentação.

2. Pera

A fruta contém fibra, ácido fólico, potássio, fósforo, e é rica em antioxidantes como as vitaminas C, E, vitaminas B1 e B2. Além disse, ela não é muito calórica e é composta quase 80% de água, podendo ser oferecida para animais com sobrepeso. Não esqueça de tirar as sementes!

LEIA TAMBÉM: As 4 raças de cães mais gulosas

3. Maçã

Essa é uma das melhores frutas para os cães. Contém as vitaminas A, C, B, E, K e minerais. Assim como a pera, tome cuidado com as sementes que podem ser nocivas aos pets.

4. Mamão

A textura da fruta facilita a mastigação dos pets. Além disso, a fruta contem vitamina A e C e oferece muita fibra. Só tome cuidado pois o mamão solta o intestino.

5. Melancia

Essa fruta é perfeita para o verão pois contém muita água, auxiliando na hidratação.

6. Abóbora

Assim como a maçã, é um ótimo complemento para a alimentação, sendo rica em fibras, zinco, ferro, potássio e vitamina.

Outras frutas que podem ser dadas ao cães são:

Melão;

Coco;

Caju;

Goiaba;

Jabuticaba (em quantidade moderada).

LEIA MAIS:

As 5 raças de cães que se dão bem com outros animais