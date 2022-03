Se você está buscando um novo membro para a família que possua quatro patas e saiba latir, mas está preocupado com as crianças que você têm em casa, você pode optar por algumas desses raças listadas no texto. Esses cães são carinhosos, inteligentes e pacientes, características perfeitas para que uma criança não os aborreçam quando quiserem brincar (ou perturbar) eles.

A lista retirada do site Meganotícias com as 5 raças de cães que se dão muito bem com crianças possui animais de porte pequeno a grande, não importando se você mora em uma casa com quintal ou em apartamento.

Retriever

Goldens e Labradores retriviers são raças grandes, mas considerados bons para os mais pequenos por serem dóceis e extremamente cuidadosos com os que os rodeiam. Porém, eles possuem muita energia, assim como as crianças, portanto as brincadeiras e correria serão quase infinitas.

Beagle

Eles são menores que os Retriviers, mas também são hiperativos e brincalhões, por isso é necessário espaço para eles correrem. Todavia eels também são calmos e pacientes, uma escolha perfeita para as crianças.

Poodle

Essa raça é indicada principalmente para as crianças que sofrem de alergia a pelos de cães. São muito inteligente e, apesar da sua energia, podem se adaptar ao temperamento

dos pequenos.

Boxer

Esse cão gosta muito de brincar. São energéticos, por isso não ficam satisfeitos se não tiverem muitas horas de brincadeiras. Além se serem bons para as crianças, eles são super protetores, pois possuem um grande senso de matilha, logo estranhos não podem se aproximar.

Collie

Outra raça criada para pastoreio e com um bom senso de proteção, lealdade e amor pelas crianças. O único problema são seus pelos, que requerem uma escovação diária.

