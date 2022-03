4 truques simples para ensinar o seu cão a dar a pata

Treinar o cão é uma das atividades que todo pai e mãe de pet busca quando adota um. Mas é preciso muita dedicação, tempo e paciência para que ele se acostume com os comandos, coisas que nem todos os donos têm no dia-a-dia.

Os truques não servem apenas para exibir o seu cão para visitas ou postar um vídeo nas redes sociais mostrando o quanto ele é inteligente. Essa atividade também serve para manter o cérebro do animal ativo.

E por onde começar? Um dos truques mais comuns e clássicos é o de dar a pata, uma capacidade que, caso bem ensinada, quase todos os cães conseguem aprender. Siga o passo-a-passo abaixo e treine bastante. Logo o seu cão vai pegar o jeito.

Ensine-o a sentar

Para que você chegue no resultado final, é necessário realizar alguns processos prévios. O primeiro deles é ensinar o cachorro a sentar. Dessa forma dar a pata não será difícil ou estranho para o cão.

Escolha uma palavra

O jeito mais fácil do seu animal de estimação aprender é associando as palavras com ações. A instrução deve ser uma única palavra e não uma frase completa. Escolha palavras como ‘pata’ ou ‘acenar’ como comando para o seu cão saber o que fazer.

Sessões curtas

Programe sessões curtas de treinamento para você não exigir muito do seu cão, caso o contrário ele pode ficar teimoso e até mesmo estressado. É aconselhável fazer duas sessões por dia de no máximo 15 minutos cada. Isso também ajuda caso você não tenha muito tempo disponível.

Prêmios

O sistema de recompensa é a maneira ideal de ensinar o seu pet. Pode ser comida, um brinquedo ou apenas carinho, a ideia é associar que, se ele conseguir realizar o truque, ele receberá o presente.