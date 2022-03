Tudo o que você precisa saber antes de adotar um cachorro

Os caes são ótimos companheiros, perfeitos para todas as horas. São muito inteligentes e capazes de entenderem quando seu dono está passando por um período de aflição, logo, demonstram todo seu amor e carinho. Justamente por isso, muitas pessoas acabam adotando os cães como animais de estimação.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), são aproximamente 30 milhões de animais abandonados No Brasil, send 10 milhões de gatos e 20 milhões de cachorros. Mesmo que exista muitos animais precisando de um lar, a adoção é uma coisa séria e requer cuidados.

Por isso, é preciso levar em consideração algumas coisas antes de adotar um animal. Nesse texto falaremos especificamente sobre cães. Veja as observações de acordo com o blog Petz.

1. Estilo de vida

o primeiro questionamento que você deve fazer para si mesmo é sobre seu estilo de vida. Você tem tempo livre para brincar e passear com o seu cachorro? Além disso, é importante ter em mente que o cão não pode ficar por muito tempo sozinho, então considere que ele terá companhia.

2. Gastos

Muitos lares de adoção acabam dando toda a assistência inicial aos cães, levando ao veterinário para aplicar a vacina, dando banho e fazendo toda a higiene. Porém, isso não acontece sempre. Além desse gasto inicial, você também terá um gasto recorrente com a ração, tosas e banhos e gastos imprevistos com idas ao veterinários.

3. Coração aberto

Mesmo que você já tenha idade e raças específicas em mente do cachorro que você quer adotar, em algumas ocasiões aparecem doguinhos diferentes do que você pensou. Considere dar um lar para um cachorro idoso ou SRD, o famoso vira-lata.

LEIA TAMBÉM: 5 raças de cães mais ansiosas

4. Porte do cachorro

Caso esteja pensando em adotar um filhote, tente identificar até qual tamanho ele vai crescer em comparação ao tamanho do espaço que você mora e ele terá livre. Dica: quanto maiores as patas do cão, maior deve ser o tamanho dele quando adulto. Se ainda estiver na dúvida, volte na dica anterior e repense na possibilidade de adotar um cão mais velinho.

5. Idade e comportamento

Para evitar surpresas, procure saber o comportamento do cão. Filhotes são mais agitados e possuir energias, mas se possível, pergunte para quem está adotando sobre o comportamento futuro.

6. Tenha certeza da decisão

Infelizmente muitas pessoas acabam se arrependendo da decisão de ter um cachorro e acabam abandonando o animal ou não dando a atenção e o carinho necessários, causando sofrimento para ele. Por isso, pense muito bem na decisão de adotar um cachorro. Para evitar maiores problemas e mais abandono, algumas ONGs oferecem a opção de você ficar com o cão temporariamente para ver se vocês “combinam” e se o futuro dono está mesmo disposto a adotar.