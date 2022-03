As 5 raças de cães mais companheiras Imagem: Pexels

Os cães já são conhecidos como melhores amigos do ser humano. Alguns deles possuem instintos mais solitários, outros já fazem jus a fama e são ótimos companheiros, tanto para crianças, quanto para adultos e idosos.

Historicamente, os cães para companhia são menores do que as outras raças, sendo perfeitos para os colos dos seus donos. Porém, isso não vale só para os pequenos, pois raças maiores também estão ao lado dos seres humanos há muitos anos, utilizados principalmente como cães de trabalho.

Sejam de porte pequeno, médio ou grande, a seguir você confere as 5 raças de cães mais companheiras e amigáveis. Com elas você com certeza nunca irá se sentir solitário.

Pug

Os pugs são conhecidos por serem brincalhões, porém não muito enérgicos, por isso eles serão ótimos amigos nos tempos livres, tanto para brincar quanto para tirar uma boa soneca.

Bulldog francês

O bulldog francês é outra espécie de cão pequeno e de rosto achatado que também pode ser um ótimo companheiro. São pacientes e afetuosos, mas podem se tornar bem travessos.

São Bernardo

Como explicado, as raças grandes também têm seu espaço na lista de cães companheiros. O São Bernardos são excelentes companheiros para aquelas pessoas que vivem sozinhas. Não é uma raça ativa, mas são extremamente gentis e amorosos com pessoas de qualquer idade.

Setter inglês

Essa raça tem os animais conhecidos como “os cavalheiros caninos”, em virtude do seu comportamento e do seu rosto. Apesar de serem ótimos companheiros, possuem muita energia, logo o seu dono precisa de muito tempo livre para exercícios.

Spaniel japonês

A raça peluda é muito calma, com uma personalidade que lembra até mesmo um gato. Eles são muito pacientes com crianças e outros animais.

