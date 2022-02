Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 15 a 20 de fevereiro de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 15 a 20 de fevereiro de 2021:

Áries

Dias de muitas atividades e movimentações na vida amorosa. A vontade de viajar aumenta e oportunidades podem surgir. Sentimentos tendem a nascer de forma repentina; não se feche, mas tenha consciência de onde pisa.

Touro

Os caminhos se abrem e novas pessoas surgem; atenção, pois podem vir mais de uma pretendente ao mesmo tempo e é preciso ter consciência. Os romances chegam de forma inesperada.

Gêmeos

Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e algumas notícias tendem a causar preocupação; tenha cautela ao agir, mas saiba que algumas sementes precisam ser plantadas. Atenção com as ilusões; nem tudo o que parece é.

Câncer

As decisões serão necessárias; seja mais seguro e centrado naquilo que deseja. Coincidências ou momentos que o deixam pensativo. A fertilidade pode estar em alta.

Leão

Enfrente os medos e tome as decisões que são esperadas. Não seja tão duro com você mesmo e permita que o amor próprio o ajude a seguir em frente. Permita ser o amor.

Virgem

Uma aproximação já não pode ser evitada e você toma a iniciativa no amor. Tenha atenção, pois os sentimentos agora são intensos; mantenha a calma. Ouça a intuição.

Libra

A vida amorosa pode começar a ganhar espaço, mesmo que você esteja focado também em outras coisas. É importante ampliar os horizontes e não se fechar.

Escorpião

Cuidado com minar a própria autoestima e busque ter mais certezas no seu caminho. Viagens tendem a chegar e novos amores nascem; cuidado também ao se interessar por alguém do trabalho.

Sagitário

Você espera por mensagens, mas é preciso olhar mais para dentro. Lembre-se de não deixar as obrigações de lado. Necessidade de descanso e muita reflexão; cuide da sua confiança e vida espiritual.

Capricórnio

Os amores começam a nascer e existem mudanças na forma como se sente. É possível que um relacionamento nasça em um lugar inusitado como trabalho ou ambientes de estudo.

Aquário

É preciso ter cuidado, principalmente se uma conexão amorosa envolve trabalho ou finacas. Seja responsável e busque a estabilidade.

Peixes

O poder de atração aumenta e novos parceiros chegam. É preciso ter consciência da própria sedução. Ocasiões para conhecer pessoas. Mensagens ou ligações especiais.