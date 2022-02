Os signos que podem lidar com novos desafios no amor

Mais uma semana de fevereiro de 2022 começa e alguns signos tendem a lidar com desafios importantes no amor em breve.

Confira quais são:

Virgem

É possível que os relacionamentos comecem a enfrentar mudanças importantes, pois sua vida amorosa está evoluindo. Para muitos, é hora de compreender a importância da reciprocidade, pois o amor só pode acontecer desta maneira. Novos passos são dados para um jornada importante que será bem marcante.

Libra

A vida amorosa tende a ter movimentos prósperos nos próximos dias, principalmente para quem está solteiro e em busca de novas aventuras. Os encontros tendem a ser divertidos e intensos. Quem também deseja dar novos passos no amor – próprio ou para com outra pessoa – conseguirá renovar as energias positivamente; deixe fluir.

Confira mais:

Escorpião

As iniciativas são tomadas e, se você ainda não recebeu uma investida, deve ser hora de dar o primeiro passo sem medo. Nem sempre é fácil, mas está em suas mãos abrir novas possibilidades na vida amorosa e começar a realizar as mudanças que considera importante. Assuma o desafio de construir aquilo que sempre desejou, mesmo que o trabalho esteja apenas começando.