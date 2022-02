Os signos que se sentem intimidados por quem é extrovertido

Reprodução - don't trust the b---- in apartment 23 (Adam Larkey/Adam Larkey)

Pelo menos uma vez na vida, todas as pessoas estão sujeitas a sentir algum tipo de intimidação devido a personalidade de alguém. Pensando nisso, alguns signos podem ter essa sensação quando lidam com pessoas extrovertidas.

Confira quais são:

Áries

Ao mesmo tempo em que adora pessoas extrovertidas, o ariano também pode se sentir ameaçado quando elas se destacam mais do que eles. Este signo tende a marcar território e possui uma personalidade forte, que é cheia de energia. Quando a animação de alguém se destaca junto a leveza – uma característica que é facilmente admirada pelos outros – é possível que a pessoa regida por Áries ache que está em desvantagem por ter sempre posições marcantes.

Touro

O taurino tende a se sentir intimidado por aquelas pessoas que sabem tirar bom proveito do seu lado extrovertido, quem exagera não costuma ser perigo para eles. Se o outro gosta de se divertir sem perder a elegância, ele logo pode achar que está sendo ofuscado de alguma maneira. Ser o centro das atenções nem sempre é com eles, mas ficar no escanteio pode significar uma grande dor de cabeça.

Confira mais:

Câncer

Por mais que seja o amigo que se destaca entre os demais, a insegurança bate quando o canceriano identifica que alguém extrovertido rouba a cena e agrada a todos. Quase sempre mantém essas emoções guardadas, mas não é difícil perceber que ele se distancia aos poucos. O excesso de energia e animação só vira uma competição se ele está realmente empenhando em roubar a atenção.

Capricórnio

O capricorniano sabe diferenciar a hora de lidar com responsabilidades e o momento de se divertir, por isso, ao contrário do que muitos pensam, ele costuma ser engraçado e animado. As pessoas que levam toda a sua vida de forma mais livre e extrovertida, costumam intimidá-lo por esta razão. No fundo, este signo sabe que prefere ter a hora certa para cada coisa e ficará desapontado de não poder aproveitar o momento que reservou para curtir e ter destaque.