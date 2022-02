Os signos solteiros que podem conhecer novas paixões

A energia do amor está no ar para alguns signos do zodíaco nesta nova semana, principalmente para os solteiros! Por isso, é importante que eles se preparem para conhecer novas paixões em breve.

Confira quais são:

Áries

A sensibilidade está em alta, mas as possiblidades amorosas também podem se expandir para os solteiros. Use sua energia e simpatia positivamente, conectando-se com as pessoas de forma fácil e marcante. Fique atento aos diálogos e prepare-se para deixar de cair em lábias; agora você tem o poder de refletir bastante sobre as intenções verdadeiras.

Câncer

Tudo se torna mais íntimo agora e é possível ter mais romance na vida. Dê novas chances e não fique tão apegado aos medos ou sentimentos do passado que já não fazem sentido. Busque a estabilidade interior para poder aproveitar quem chega agora para mostrar um lado mais especial na conquista. Ao se limpar das energias densas, a leveza destaca as belezas da sua personalidade.

Leão

Existe um momento de decisões e conquista que pode trazer grandes movimentos na vida amorosa. Assim como aquilo que é negativo pode ser finalizado, as relações leves surgem ou começam a dar passos mais concertos. Deixe alguns medos para trás e permita que a energia do amor se ative de forma positiva.