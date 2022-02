Os signos do zodíaco que são parceiros da vida toda, mas poucos sabem

Reprodução - How I Met Your Mother (Netflix)

Nem sempre as pessoas os compreendem de verdade, mas alguns signos são parceiros para vida toda e gostam de manter relacionamentos honestos.

Confira quais são!

Áries

Mesmo visto como impaciente, o ariano costuma ser honesto e muito protetor com quem ama, mantendo suas relações com lealdade e não desanimando diante dos obstáculos. Este signo é grato e, por mais que deslize em alguns impulsos, preocupa-se sempre em se redimir com ações para provar que suas intenções são verdadeiras.

Gêmeos

O geminiano costuma ser de muitos parceiros e se adapta ao lugar que está no presente, o que o faz acumular amizades. No entanto, ele capaz de cultivar relacionamentos para a vida toda de forma fresca. Este signo sabe como compartilhar e ouvir para que a conexão se equilibre cadaa vez mais.

Sagitário

O sagitariano é de muitos ciclos e partidas, mas assim como vai, também retorna na vida de quem ama de verdade. Ele está sempre disposto a se aventurar, divertir e inspirar suas conexões a descobrir coisas novas. É animador ter alguém assim por perto, mas também muito especial nos momentos difíceis.

Capricórnio

Por mais que não seja o mais carinhoso do zodíaco, o capricorniano aprende a criar laços verdadeiros ainda muito jovem, pois sua responsabilidade é nata. Ele está ao lado de quem ama para os momentos ruins e bons, sempre apoiando e leal. Quem convive sabe que não entra na vida de ninguém com o plano de sair.