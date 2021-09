Os signos que terão mais intuição este fim de semana

Mais um fim de semana chega e deve entregar uma intuição especial para alguns signos do zodíaco que expandem suas percepções.

Confira quais são:

Touro

Ao mesmo tempo em que sua energia se volta para o lar, família e cuidado, sua atenção aos detalhes será aguçada. A intuição se manifesta de forma criativa e tende a entregar respostas importantes, principalmente envolvendo o que outras pessoas sentem. É hora de explorar o mundo ao seu redor e permitir que novas experiências ou ideias guiem seu coração.

Leão

Seu poder e confiança aumentam consideravelmente, o que o permite se conectar de forma especial com a intuição. Este é o momento de ouvir com atenção e ter a mente aberta para descobrir o que está além das suas conclusões de sempre. Nos relacionamentos, este não é a hora de exercer controle e discussões vazias; chegou o momento de usar suas habilidades para ter conexões mais prósperas. A vida financeira também será beneficiada com novas ideias.

Confira mais sobre os signos:

Libra

Este é um momento em que seu coração se conecta com as outras pessoas de forma reveladora. Análises o ajudam a ter conclusões importantes e os sonhos também podem se comunicar de alguma forma. Experimente lidar com tudo de forma calma e valorizando as aprendizagens para escapar de frustrações.