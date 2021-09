Suco natural caseiro maravilhoso que vai ajudar a diminuir o colesterol alto; com 3 ingredientes

Além do acompanhamento médico frequente, quando falamos em colesterol alto algumas alternativas podem ser benéficas para a sua saúde. Pensando nisso, queremos te convidar a conferir uma dica de suco natural caseiro.

Contando com a ajuda de apenas 3 ingredientes, a receita é compartilhada pelo portal Tua Saúde e pode ser preparada em poucos minutos seguindo alguns passos simples. Preparado?

⚠️⚠️⚠️ NÃO ESQUEÇA DISSO ⚠️⚠️⚠️

Embora as dicas ajudem, elas NÃO têm o objetivo de fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir o acompanhamento médico regular, ok? Lembre-se sempre de buscar orientações diretas com um profissional especializado.

Suco natural para o colesterol alto

Ingredientes:

1 copo de água;

Suco de 1 limão;

4 goiabas vermelhas com casca.

Modo de preparo do suco:

Primeiro, você precisa colocar todos os itens no liquidificador e bater até obter um conteúdo homogêneo;

Se quiser, acrescente gelo;

Feito isso, é importante que coe o conteúdo obtido;

Então, adoce a sua bebida (a gosto)

Por fim, consuma imediatamente.

