Suco natural que vai te ajudar a melhorar a digestão; com apenas 2 ingredientes

Tem sofrido com problemas de digestão e está buscando alternativas práticas que te ajudem com este tema? Então, garanta papel e caneta para anotar uma receita de suco natural que pode ser preparada com apenas 2 ingredientes.

E aos que estão curiosos, esta é uma recomendação compartilhada pelo portal Tua Saúde e leva poucos minutos para ser executada.

Lembre-se sempre que as dicas são positivas para a sua saúde, contudo, NÃO devem ser utilizadas como tratamento ou substituir o acompanhamento médico frequente, ok?

Suco para digestão

Ingredientes:

3 folhas de couve (lavadas);

1 copo de suco de laranja.

Modo de preparo do suco:

Para começar, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata;

Caso queira, acrescente gelo;

Feito isso, adoce a gosto.

Por fim, consuma de maneira imediata.

