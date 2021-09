Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 19 de setembro de 2021

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Áries

Hora de solucionar conflitos e ter cuidado para não cair neles de forma destrutiva. Relaxe e realize o melhor que pode sem sentir inveja ou outros sentimentos ruins. Não seja precipitado. Uma mensagem chegará.

Touro

Hora de colocar a mão na obra, pois o poder é todo seu. Não tema usar a intuição e se conecte com seus desejos. Alguém do passado pode retornar; compreenda-o, mas se priorize. É preciso respirar profundo e buscar a verdade.

Gêmeos

Evite alimentar a tristeza e mude sua forma de pensar para alcançar a felicidade. Não desconte nas outras pessoas. Saiba que não tem nada de errado em agir com calma e mais lento que os outros, mas de forma segura. Use a intuição. Saia do seu casulo e se divirta.

Câncer

Deixe a tranquilidade guiar seus passos e esclareça algumas situações; seja objetivo e imparcial em alguns posicionamentos. Tenha cuidado com quem critica tudo o que você faz. Busque as respostas dentro de você sem medo de encontrá-las.

Leão

Mudanças chegam e é preciso prestar atenção em algo importante que tende a passar despercebido. Novos ciclos são iniciados, principalmente na vida amorosa. Tome novas iniciativas e nutra melhores pensamentos. Para muitos, é hora de empreender no projeto que acredita.

Virgem

Mudanças podem fazer você desejar a estabilidade; seja mais positivo e não alimente o estresse. Oportunidades importantes devem ser descobertas. Não tem olhar as coisas de forma objetiva. Busque a paz.

Libra

Situações se tornam mais claras e isso gera mudanças. Tome suas decisões enfrentando as situações com coragem e não recorde apenas dos erros. Tenha cuidado com o que vai dizer, principalmente em relacionamentos, para não se arrepender. É hora de colher o que foi plantado.

Escorpião

Realizações positivas o alegram; não tenha medo de improvisar e ser flexível na vida. É hora de dar ao outro o tratamento que deseja receber e buscar a felicidade nas parcerias. Pense antes de falar. Evite dar tanta importância para o passado, pois isso o atrapalha no presente.

Sagitário

Cuidado com pessoas que escondem suas verdadeiras intenções ou mentem. Resolva tudo com calma e evite o ódio. A libertação de um fardo o deixará mais leve. Tenha confiança nos próximos passos e acredite em você.

Capricórnio

Alguém faz uma proposta. Tenha cuidado com pessoas fofoqueiras e escolha melhor suas palavras; se afaste se necessário. A honestidade trará resultados importantes e novas metas surgem. Busque o equilíbrio para viver melhor.

Aquário

Hora de avançar e não permitir que a insegurança influencie negativamente sua vida. Novas pessoas ou caminhos chegam em sua vida. Tenha atenção com as perguntas que deve ou não fazer. Priorizar a felicidade e boa convivência irá ajudar a curar feridas. Muita reflexão diante das decisões.

Peixes

A sensibilidade pode aumentar, mas é importante ter segurança para abrir os caminhos com intuição e confiança. Mudanças chegam e amarras são rompidas. Prefira o otimismo, mesmo diante dos problemas. Fique atento a novas ideias. Descanse para não se sobrecarregar.

