Os signos que amam, mas não revelam tudo o que sentem

Nem sempre é fácil transformar em palavras os sentimentos, por mais sinceros que eles sejam. Por isso, alguns signos podem guardar o que sentem mesmo quando amam muito.

Confira quais são:

Virgem

O virginiano não gosta de dissimular e é muito detalhista, principalmente nos relacionamentos. No entanto, este signo mantém algumas emoções apenas para si, pois teme não se expressar direito sobre o mundo dos sentimentos, que considera complexo e profundo. Ele prefere transmitir em ações do que palavras.

Escorpião

Pode não parecer, mas o escorpiano luta bastante para conter suas emoções e as palavras que as expressariam. Isso faz com que ele acabe calando e refletindo bastante antes de fazer revelações, mesmo quando são motivados pelo amor. Este signo também tende a ser desconfiado e isso contribui para manter algumas reservas.

Descubra mais:

Capricórnio

O capricorniano tem uma personalidade forte, que se aprofunda nos sentimentos nas ocasiões mais indicadas. Por esperar o momento certo e não deixar que as palavras fluam espontaneamente, este signo tende a guardar algumas frases importantes apenas em seu coração. O mesmo acontece com alguns anseios, pois ele tem dificuldade de expressar vulnerabilidades.

Peixes

O pisciano sempre acha que sente muito e tem medo de não ser compreendido. Por isso, por vezes este signo acaba não expressando todos os seus sentimentos com palavras, preferindo reservar as conversas mais profundas para momentos significativos e que não serão apagados pelo outro. Ele precisa ter cuidado para não guardar de mais e carregar o arrependimento de não ter dito.