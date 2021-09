Nem todas as pessoas possuem personalidade fáceis de decifrar, principalmente quando se trata de romance e conquista.

Confira os signos que despertam sentimentos intensos e confusos no amor:

Escorpião

O escorpiano tende a demonstrar uma segurança misteriosa que entrega uma sedução marcante. É difícil não ficar intrigado e pensando no que ele diz, demonstra e como se conecta com as pessoas.

Este signo tenta fazer com que as pessoas se entreguem e se aprofundem em seus sentimentos, podendo desenvolver vínculos íntimos sem dificuldade.

Essa mistura de sentimentos e emoções a flor da pele podem ser atrativas, mas também deixam alguns pretendentes mais cautelosos com um “pé atrás”, pois tudo evolui depressa.

Sagitário

O sagitariano consegue causar uma forte impressão por onde passa, principalmente se está interessado em conquistar alguém. É fácil se perder em suas palavras, personalidade aventureira e que rapidamente tenta ganhar sua confiança.

Ao tentar trocar experiências e ter a mente aberta para lidar com as pessoas, este signo pode se adaptar com facilidade e descobrir como roubar corações.

Seus encontros sempre serão marcantes, pois eles apostam em gestos ou reviravoltas que saiam do comum. Infelizmente, este signo é bastante imprevisível e decifrá-lo levantará algumas dúvidas que nem todos estão dispostos a enfrentar.

Confira mais:

Peixes

O pisciano também aposta em um encanto misterioso e inocente, que não se revela logo de cara, mas permite que os poucos a curiosidade e interesse aumentem.

Existe um charme amável e acolhedor que faz este signo brilhar como amante, atraindo ainda mais pessoas românticas e que buscam sentimentos profundos.

Mesmo quando não entrega tanto em palavras, a personalidade dele fala por si só, de forma marcante e artística, evidenciando que possui um grande mundo emocional interno.

Enquanto alguns caem facilmente neste feitiço elegante, outros podem se sentir confusos com tudo o que fica nas entrelinhas e desejar partir para algo mais claro.