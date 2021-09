Nem todas as certezas são fáceis de lidar, pois algumas podem mostrar que a realidade que queremos está distante ou não pode ser encontrada ao lado de uma determinada pessoa.

Confira a certeza difícil que cada signo tem no amor:

Áries

O ariano sabe que as pessoas não estarão para sempre juntas. Por isso, ele valorizará os momentos, experiências e tudo o que entrega emoção ao lado de quem ama.

Touro

O taurino tem certeza de que não pode se relacionar verdadeiramente se não existir confiança mutua. Desta maneira, este signo tenta estabelecer relações sólidas e de muita cumplicidade.

Gêmeos

O geminiano sabe a vida amorosa se torna verdadeira com quem o complemente de verdade. Por isso, ele é muito curioso sobre os seus parceiros e gosta de dividir suas felicidades mais genuínas com o outro.

Confira mais:

Câncer

O canceriano sabe que valoriza a convivência próxima que alimenta o amor condicional na prática. Dessa forma, não pode dar chances a quem não deseja entrar de verdade no seu mundo.

Leão

O leonino tende a buscar quem promete, mas também cumpre. As ações importam muito e ele se sentirá mais confiante com quem coloca as coisas em prática.

Virgem

O virginiano tem clareza sobre sua necessidade de se envolver com quem não teme fazer planos e pensar no futuro. Ele irá buscar quem investe em ascender ao seu lado.

Libra

O libriano deseja muito apoio em seus relacionamentos. Por isso, ele busca pessoas que não façam tanto julgamento e comecem a motivá-lo diante dos desafios.

Escorpião

O libriano sabe que entrará em relacionamentos tóxicos quando desconfianças e tristezas se tornam maiores que alegria. Dessa maneira, ele sabe quando algo precisa chegar ao fim.

Descubra mais:

Sagitário

O sagitariano sabe que não pode se manter apaixonado por quem se torna pessimista. Este signo acredita na sorte e sempre agirá apoiado no otimismo.

Capricórnio

O capricorniano tem consciência de que não pode estar com alguém que não valoriza o que ele considera importante, como o trabalho, crescimento e parceria.

Aquário

O aquariano sabe que não pode ficar ao lado de quem sempre segue os caminhos mais convencionais e não se atreve. Por isso, ele quer alguém que esteja pronto para amar com liberdade.

Peixes

O pisciano sempre saberá que não pode estar com alguém que não acompanha seu ritmo, seja ele qual for. Este signo busca parceiros que vivam a relação com muita proximidade e de forma natural.